Allegri a TL: "Partita equilibrata, risultato giusto. A Sassuolo dobbiamo avere lo stesso atteggiamento"

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Nel post partita di Milan-Juventus, sfida terminata in parità a reti bianche, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

Da buoni toscani lei e Spalletti non vi siete fatti del male

"È stata una partita equilibrata, la posta in palio era molto alta. Solo l'episodio la poteva stappare. Abbiamo avuto un paio di episodi favorevoli noi, un paio loro, è giusto il risultato".

Questo punto fa più comodo al Milan

"Ne mancano 6, però bisogna vincere due partite ancora".

Come ha vissuto queste ultime ore con l'inchiesta sugli arbitri?

"Leggendo, osservando, però credo che la cosa più importante è che gli arbitri sono bravi, che noi scendiamo nelle critiche. Oggi Sozza ha arbitrato una partita importante con grande personalità. Lasciamo tutto quello che dicono, noi pensiamo al campo".

Prima le ultime 5 e poi c'è la stagione 2026/27?

"Innanzitutto prepariamo bene la partita di Sassuolo. Bisogna avere questo atteggiamento perché è molto importante".

Le ha fatto piacere la visita di Cardinale?

"Assolutamente"