Ricci a MTV: "Partita molto equilibrata. Abbiamo fatto bene e il pareggio è giusto"

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Nel post partita di Milan-Juventus, sfida terminata 0-0 senza troppe emozioni, il centrocampista rossonero Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il punto conquistato contro i bianconeri, importante in ottica piazzamento Champions League.

Un commento sulla partita

"È stata una bella partita, magari non sotto il punto di vista dei gol, ma è stata molto equilibrata, l'abbiamo impattata bene. All'inizio era un po' bloccata, però poi secondo me abbiamo fatto molto bene e il pareggio è giusto".

Sulla prestazione difensiva della squadra

"Da inizio stagione ci siamo sempre detti che era importante mantenere una solidità difensiva, che penso sia la cosa più importante. Bisogna migliorare nell'essere più propositivi ma oggi è stata una partita equilibrata contro una squadra in forma adesso".

Sull'obiettivo Champions

"La Champions è il nostro obiettivo fin dall'inizio della stagione, ce lo siamo detti. Adesso siamo messi bene in classifica, ma non è finita. Bisogna approcciare benissimo la partita con il Sassuolo e prenderci questi punti il prima possibile".