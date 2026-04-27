Leao esce ancora una volta tra i fischi di San Siro: le pagelle del numero 10 del Milan

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Oramai sta diventando una spiacevole abitudine quella di San Siro di accompagnare le uscite dal campo di Rafael Leao al momento delle sostituzioni con dei fischi. Anche ieri, in occasione di Milan-Juventus, è successo, con il portoghese punzecchiato per non aver fatto la differenza in una partita dove ci si aspettava di più da uno come lui. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non della serata del 10 del Milan.

Gazzetta dello Sport, 5,5: "Centravanti o seconda punta? Il dubbio resta perché perché fa poco ed esce tra i fischi. Un assist per Saelemaekers, zero tiri nello specchio e lunghe pause".

Corriere dello Sport, 5: "Non c’è feeling con Pulisic, i due s’ignorano più volte. L’unico spunto positivo è il suggerimento per Saelemaekers in area. Ormai due mesi senza segnare".

Tuttosport, 6: "Generoso e voglioso: Allegri gli chiede con insistenza di giocare largo e lui si danna, gravitando su e giù su tutto il fronte offensivo. Splendida la palla "sprecata" da Saelemakers. Poi cala, prima dell'ennesima uscita tra i fischi di San Siro, stavolta troppo severi".

Corriere della Sera, 5,5: "Un paio di intuizioni, ma per il resto si perde in inutili tentativi da Harlem Globetrotters".

La Repubblica, 6: "Un paio di sgasate da surfista che cavalca le one, come ai bei tempi. Cala nella ripresa, esce timido dal suo lato di campo per evitare i fischi ingenerosi dei tifosi".