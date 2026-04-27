Tomori a TL: "Partita difficile, volevamo vincere, ma è un buon punto per il nostro percorso"

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Nel post partita di Milan-Juventus, sfida terminata in parità, Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per commentare il punto conquistato dalla sua squadra, che l'avvicina all'obiettivo Champions League.

Partita combattuta

"Partita difficile, lo sapevamo prima che cominciasse. Possiamo essere contenti con il punto. Volevamo vincere, però, dal punto di vista del nostro percorso è un punto importante".

Come dice il mister: quando non si può vincere non si deve perdere

"Penso che è stata una partita equilibrata, loro hanno giocatori forti. Dovevamo stare attenti sui loro pericoli ma abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo concentrarsi sulla prossima adesso".

La sensazione è che quest'ultima settimana è tornata serenità anche attorno al mister

"Dopo Napoli ed Udinese dovevamo fare uno switch e siamo tornati a fare le basi perché magari le avevamo perse un po'. Nelle ultime due partite abbiamo difese bene, come una squadra. Oggi non siamo riusciti a vincere ma è un buon punto per il nostro percorso e dobbiamo continuare".