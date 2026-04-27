Inchiesta arbitri, il caso si allarga: altri due indagati oltre a Rocchi
L'inchiesta sugli arbitri si allarga ancora. Secondo La Repubblica, oltre a Gianluca Rocchi ci sarebbero anche altri due arbitri indagati, mentre giovedì i magistrati, presso la Procura di Milano, contesteranno all'ex designatore un "incontro proibito" a San Siro. Il quotidiano segnala inoltre che il fascicolo coinvolge anche gli arbitri Luigi Nasca della sezione di Bari e Rodolfo di Vuolo della sezione di Castellammare, allargando così ulteriormente il perimetro della vicenda.
Il quadro, quindi, si fa sempre più pesante per il mondo arbitrale italiano, con l'indagine che non resta più circoscritta a un solo nome ma assume dimensioni più ampie- Dall'anticipazione de La Repubblica emerge soprattutto questo: la Procura starebbe scavando su più fronti, e i prossimi passaggi giudiziari potrebbero chiarire meglio ruoli, responsabilità e portata complessiva del caso.
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