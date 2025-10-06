Allegri alla Rai: "Mi ha fatto piacere l'accoglienza dello Stadium, ma ora penso solo al Milan e al nostro obiettivo che è tornare in Champions"

Intervistato dalla Rai dopo lo 0-0 del suo Milan contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato: "Mi ha fatto molto piacere l'accoglienza dei tifosi allo stadio, abbiamo passato 8 anni meravigliosi insieme, con tutte le persone che mi hanno sostenuto quotidianamente, sorriso per le vittorie, pianto per le sconfitte, è stato molto bello. Ho ritrovato giocatori con cui ho lavorato, che mi hanno dato la possibilità alla Juventus di vincere l'ultimo trofeo della Coppa Italia quindi è stato molto bello, bisogna essere contenti ma ora devo pensare al Milan perché stiamo lavorando per centrare un obiettivo importante che è quello di tornare in Champions League e questa è la cosa più importante.

Il rigore sbagliato da Pulisic? Non lo avevo visto, ma i rigori si sbagliano, sono contento della prestazione della squadra, siamo dispiaciuti di non aver portato a casa i 3 punti contro un'ottima Juventus ma allo stesso tempo ci fa bene perché uscire arrabbiati dal campo è un bel segnale" le parole del tecnico rossonero riportate da tuttomercatoweb.com.

