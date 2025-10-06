Nuovo stadio Milan e Inter, Sala: "Come si chiamerà? Lo decideranno i due club. A me piace San Siro..."

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le sue parole pronunciate a margine delle celebrazioni per il 165° compleanno della polizia locale e riportate da sportmediaset.it: "Come si chiamerà il nuovo stadio? È una scelta delle squadre ed è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto".

Ma prima di pensare al nome è fondamentale chiudere ogni discorso burocratico: "È qualcosa su cui io non devo aggiungere, da sindaco, una singola parola - continua Sala -. Abbiamo ancora da lavorare, non dimentichiamoci che per arrivare a un atto notarile bisogna lavorare. Se ho parlato con i club? Gli uffici, non io. Io ho sentito il notaio per essere rassicurato sul fatto che si possa arrivare al rogito entro il 10 novembre, mi ha detto che ci si può arrivare, ovviamente bisogna lavorarci".