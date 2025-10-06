Tacchinardi: "Leao? Se gioca come sta giocando ora, con Allegri non gioca una partita"

vedi letture

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha parlato così a Pressing del pareggio tra Juventus e Milan: "Il Milan esce da questa partita con qualche certezza in più, la Juve invece sta zoppicando ancora, Tudor non trova il vestito giusto alla sua squadra, soprattutto in attacco dove è troppo piatta. Leao? E' un giocatore straordinario che non diventa decisivo in certi momenti. Uno come lui deve fare male. La mia sensazione che è se gioca come sta giocando ora con Allegri non gioca una partita".

Ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juventus, Allegri ha dichiarato: "Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol. Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale. Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.

