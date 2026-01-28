Milan, nessuno come te: il record di imbattibilità negli scontri diretti parla chiaro

Con l'1-1 contro la Roma all'Olimpico, il Milan non solo ha ottenuto il suo 21° risultato utile consecutivo in Serie A, ma resta anche imbattuto negli scontri diretti con le altre squadre attualmente in lotta per i primi quattro posti, vale a dire Inter, Napoli, Roma, Juventus e Como. Nelle sfide giocate contro le altre pretendendi per la Champions League, i rossoneri hanno ottenuto finora quattro vittorie e due pareggi. 

Ecco i risultati del Diavolo nel dettaglio: 

Milan-Napoli 2-1
Juventus-Milan 0-0
Milan-Roma 2-1
Inter-Milan 0-1
Como-Milan 1-3
Roma-Milan 1-1