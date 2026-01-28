Coppa Italia, il tabellone completo in vista dei quarti di finale

Coppa Italia, il tabellone completo in vista dei quarti di finaleMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:10News
di Niccolò Crespi

Con la vittoria del Como contro la Fiorentina ieri sera, si è completato ufficialmente il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Questo il quadro completo: 

I QUARTI DI FINALE 
Parte sinistra: 
Bologna-Lazio (11 febbraio ore 21)
Atalanta-Juventus (5 febbraio ore 21)

Parte destra:
Inter-Torino  (4 febbraio ore 21) *
Napoli- Fiorentina/Como (10 febbraio ore 21)

TABELLINO
FIORENTINA-COMO 1-3
7' Piccoli
20' Sergi Roberto
60' Nico Paz
90+1' Morata