Coppa Italia, il tabellone completo in vista dei quarti di finale
Con la vittoria del Como contro la Fiorentina ieri sera, si è completato ufficialmente il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Questo il quadro completo:
I QUARTI DI FINALE
Parte sinistra:
Bologna-Lazio (11 febbraio ore 21)
Atalanta-Juventus (5 febbraio ore 21)
Parte destra:
Inter-Torino (4 febbraio ore 21) *
Napoli- Fiorentina/Como (10 febbraio ore 21)
TABELLINO
FIORENTINA-COMO 1-3
7' Piccoli
20' Sergi Roberto
60' Nico Paz
90+1' Morata
