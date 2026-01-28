Ex Milan, Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio

ROMA, 27 GEN - Daniel Maldini è ufficialmente un giocatore della Lazio. A sancirlo il comunicato della società laziale che rende noto di "di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo i diritti del contratto sportivo del calciatore" che si trasferisce così nella Capitale dall'Atalanta. "Le prime impressioni sono super positive, ho sentito subito l'affetto dei compagni e mi sembra già di conoscere tutti. Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare", le prime parole di Maldini ai canali ufficiali del club. "La Lazio è un passo importante per me, vengo da un periodo non semplicissimo, adesso è il momento giusto per far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra - aggiunge Maldini -. Con mister Sarri abbiamo fatto una chiacchierata, vedremo nei prossimi giorni dove giocherò.

La Lazio negli anni precedenti ha sempre lottato per qualcosa di importante e con ambizioni alte, ora arriva da un periodo un po' più difficile ma sono sicuro che ci sono basi per costruire qualcosa di importante". Sul rapporto con il padre Paolo, leggenda del Milan e del calcio mondiale, il trequartista sottolinea come "mi aiuta nelle decisioni ma poi spetta sempre a me. Comunque è un supporto importante". PLCe l'ho avuto al Milan e al Monza, mi sembrava giusto ripeterlo". Mentre ai tifosi dice che "non vedo l'ora di iniziare e lottare per loro e per la squadra". (ANSA).