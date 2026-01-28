Bologna, una giornata di squalifica per Skorupski: salterà il Milan

Tre giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la 22/a giornata. Sono Lukasz Skorupski del Bologna, unico espulso, Tommaso Barbieri della Cremonese e Arturo Calabresi del Pisa, che erano entrambi diffidati. Contro il Sassuolo, i toscani dovranno fare a meno anche del loro allenatore, Alberto Gilardino, che a sua volta diffidato. Inoltre, il dirigente del Bologna Giovanni Sartori dovrà pagare un'ammenda di 15mila euro per avere "contestato con veemenza l'operato del direttore di gara utilizzando espressioni gravemente offensive, reiterando tale comportamento fino all'ingresso dello spogliatoio".

Quanto alle sanzioni nei confronti della società, è stata inflitta un'ammenda di 20mila euro al Genoa "per avere suoi sostenitori lanciato una bottiglietta di plastica che colpiva al braccio, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria mentre usciva dal terreno di gioco, lanciato un accendino ed alcune monetine colpendo alla schiena un calciatore della squadra avversaria e per avere attinto con tre sputi il quarto ufficiale". Ammende di 15mila euro pagheranno invece il Lecce, per uso di luce laser e lancio di petardi e fumogeni in campo, e il Milan per avere provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio della gara; recidiva reiterata continuata. (ANSA).