Milan, da Elliott a Manufile Comvest. Giudice sul CorSport: "Cda, la linea della continuità"

Sulle colonne del Corriere dello Sport in edicola oggi, Alessandro F.Giudice ha parlato così della questione del rifinanziamento in casa rossonera: "Il rifinanziamento del vendor loan non comporterà l’uscita di scena dal Milan di Elliott, già uscito nel 2022 con la cessione a RedBird delle quote del Milan in suo possesso (99,6%). La sostituzione del vendor con un prestito tradizionale è un passaggio che si consumerà al piano superiore rispetto al club. Non ne sono coinvolti gli amministratori né i manager, perché la negoziazione e l’execution dell’operazione sono di esclusiva competenza dell’azionista.

Non ci saranno passaggi in CdA se non eventualmente, quando verranno meno i patti di garanzia che avevano richiesto a RedBird la nomina di due consiglieri indicati da Elliott (Mitchell e Gordon Singer) per la loro sostituzione. Anche l’avvicendamento dei membri del CdA non sarà automatico perché tutti i consiglieri di una società sono nominati dall’azionista, non dal creditore. L’eventuale rinuncia alla carica in corso di mandato richiede le dimissioni e la cooptazione di nuovi consiglieri. Passaggi tecnici, con zero conseguenze sulla gestione operativa e strategica del club. Nessuna implicazione su mercato, crescita o progetti come lo stadio".