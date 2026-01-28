Viviano sicuro: “Allegri quando parla del 4 posto non bluffa”

Durante l’ultima puntata del podcast Cose Scomode, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così della partita tra Roma e Milan, analizzando anche la preparazione di Allegri della sfida e della stagione. Questo il suo commento:

“L’atteggiamento del Milan lo sappiamo, è quello. Allegri ha studiato la stagione in questa maniera, però io sono convinto, e se avessi confidenza glie lo chiederei in privato, che lui non è così contento perchè anche nell’atteggiamento di baricentro basso si può avere maggior qualità poi. Il Milan ha giocato male ma non perchè si è difeso, ha giocato male anche quando poteva ripartire. Altre partite non ha giocato così, tipo col Como il secondo tempo ha giocato benissimo. Io sono convinto che Allegri non bluffa quando dice del quarto posto, lui ha coscienza di quella che è la situazione oggi, per quello tiene sull’attenti i giocatori”