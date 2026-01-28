Criscitiello su Leao: “Continuo a dire che non sia una prima punta, da esterno faceva la differenza”

vedi letture

Durante l’ultima puntata del podcast Cose Scomode, Michele Criscitiello ha commentato la situazione Leao di questa stagione. Queste le sue parole:

“I veri campioni ti fanno vincere le partite da soli o comunque incidono. Leao nelle ultime 40 partite non so quante volte abbia fatto vincere il Milan o abbia inciso. Seconda cosa, Leao per esprimersi al meglio ha bisogno di campi aperti ma se giochi nel Milan, 17 volte su 19, affronti squadre che non ti danno tutto quello spazio quindi non ha tutti quegli spazi. Terza cosa, Allegri in questo momento, non si può dire ma lo diciamo, sta perdendo la sua scommessa perchè Leao non è una punta e lui pur di mettere una prima punta perchè non ce l’ha, e quindi povero Max hai ragione, si fissa con Leao che non è una prima punta. La davanti non ce la fa e non fa la differenza come quando giocava da esterno”