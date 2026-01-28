Lecce, oggi Francesco Camarda verrà operato alla spalla

Francesco Camarda, giocatore di proprietà del Milan che in estate la ho ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico per la problematica alla spalla destra. Nei giorni scorsi, si era parlato di un possibile rientro anticipato a Milano del giovane attaccante, che però resterà in Puglia fino al termine della stagione.

Dopo lo 0-0 contro la Lazio, Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha interrotto l'intervista post a DAZN per abbracciare Camarda. In seguito, ha dichiarato su di lui: "Mi ha detto che mi vuole bene, anche io gliene voglio. Abbiamo avuto un rapporto particolare, tipo padre e figlio. Io ho tre figli, so cosa significa fare questo lavoro, avere delle aspettative e della pressione addosso. Resterà fuori per un po' e andrà a casa".