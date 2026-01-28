Zoff crede nel Milan per lo scudetto: "Il distacco non è così ampio e non gioca le coppe"
MilanNews.it
Dino Zoff, grande ex portiere, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato di vari argomenti, tra cui anche la lotta per lo scudetto in Serie A. C'è pure il Milan per il tricolore? Zoff non ha dubbi a riguardo: "Sarà decisivo Leao: dovesse esprimere tutte le sue potenzialità, la lotta diventerebbe interessante. Il distacco non è così ampio e Allegri non gioca le coppe".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14
Pubblicità
News
Sto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Sto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
3 Milan, nuovo nome per la difesa. Moretto: "Sondaggio per Aké del City. Da capire se può diventare un'opportunità in questi ultimi giorni di mercato"
4 Sabatini giustifica Bartesaghi: "Sfortunatissimo nel causare rigore per la Roma, non si è nemmeno accorto"
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com