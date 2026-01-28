Zoff crede nel Milan per lo scudetto: "Il distacco non è così ampio e non gioca le coppe"

vedi letture

Dino Zoff, grande ex portiere, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato di vari argomenti, tra cui anche la lotta per lo scudetto in Serie A. C'è pure il Milan per il tricolore? Zoff non ha dubbi a riguardo: "Sarà decisivo Leao: dovesse esprimere tutte le sue potenzialità, la lotta diventerebbe interessante. Il distacco non è così ampio e Allegri non gioca le coppe".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52

Milan 47

Roma 43

Napoli 43

Juve 42

Como 40

Atalanta 35

Bologna 30

Lazio 29

Udinese 29

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Verona 14

Pisa 14