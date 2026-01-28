Bologna-Milan, arbitra Manganiello. Mazzoleni al VAR

News
di Manuel Del Vecchio

L'AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la 23esima giornata di Serie A in scena tra weekend e martedì prossimo. Questa la squadra arbitrale assegnata per Bologna-Milan, che si giocherà al Dall'Ara martedì sera.

BOLOGNA – MILAN      Martedì 03/02 h. 20.45

Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi C. - Cavallina
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Mazzoleni
AVAR: Ghersini