Zoff: "Se c'è anche il Milan per lo scudetto? Sarà decisivo Leao"MilanNews.it
di Enrico Ferrazzi

Dino Zoff, grande ex portiere, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato di vari argomenti, tra cui anche la lotta per lo scudetto in Serie A. C'è pure il Milan per il tricolore? Zoff non ha dubbi a riguardo: "Sarà decisivo Leao: dovesse esprimere tutte le sue potenzialità, la lotta diventerebbe interessante. Il distacco non è così ampio e Allegri non gioca le coppe".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14