Allegri chiaro: "Non è che se vinciamo domani ci danno 70 punti. Non si decide lo scudetto e non si decide l'entrata in Champions"

vedi letture

Mister Massimiliano Allegri ha parlato parola dalla sala stampa di Milanello per presentare in conferenza la sfida di domani sera contro il Napoli. A San Siro arriva la capolista allenata da Antonio Conte per il primo vero scontro al vertice della stagione. I rossoneri ritrovano Rafa Leao, con Allegri che a breve darà informazioni più precise.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La squadra è matura?

"Questo lo vediamo domani, il primo test è domani. Ma ogni domenica o sabato ci sarà un test. Bisogna lavorare. In un mese non è che abbiamo risolto niente. Non siamo né in Champions né abbiamo vinto lo scudetto. Domani sarà una bella partita e un bel test. Domani non si decide lo scudetto e non si decide l'entrata in Champions. Un numero minimo per arrivare in Champions serve un numero minimo, non è che domani se vinci te ne danno 70 (ride, ndr)".

Modric cosa può dare?

"Può dare quello che ha sempre dato nell'arco della sua carriera, nei suoi 13 anni al Real Madrid in cui ha vinto tantissimo. Anche quello che ha dato in questi mesi che è arrivato al Milan, professionalità e grande spessore tecnico. Dispiace che al mondo, purtroppo, giocatori come Modric ce ne siano pochi. Se ne contano neanche su un palmo della mano".