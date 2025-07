Allegri: "Come minimo l'obiettivo è quello di riportare il Milan nelle prime 4"

vedi letture

Nel post partita di Arsenal-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prima uscita stagionale della sua squadra dopo queste prime settimane di lavoro: "Abbiamo affrontato una squadra forte come l'Arsenal. I ragazzi hanno fatto una buona partita per 60 minuti. Abbiamo levato il livello di sofferenza nella fase di non possesso, poi le qualità tecniche di questi giocatori è molto alta. Stiamo lavorando. Bisogna migliorare nella fase di possesso assolutamente, però direi che lo stiamo facendo, soprattutto perché c'è grande predisposizione da parte dei ragazzi nel lavorare, nel fare fatica. Sappiamo che questa stagione è molto importante".

Sul gruppo di lavoro

"Ho trovato un gruppo di lavoro, sia giocatori che tutti quelli che lavorano a Milanello disponibili al lavoro. Comunque siamo partiti avendo un obiettivo importante, che è quello come minimo di riportare il Milan nelle prime 4. Per far questo dobbiamo lavorare duramente tutti giorni, non bisogna demoralizzarsi quando ci saranno momenti di difficoltà e allo stesso non esaltarsi quando abbiamo momenti dove le cose vanno bene".

Su Pin

"Un piccolo ricordo a Celesti Pin che purtroppo è mancato ieri. Lo conoscevo, una persona buona e brava e quindi sono vicino alla famiglia".