Allegri: "Contro il Liverpool dobbiamo fare una prestazione migliore di quella con l'Arsenal"

Hong Kong è la sede attuale del ritiro del Milan: qui, domani alle ore 13.30 italiane, i rossoneri scenderanno in campo per la seconda amichevole di questa tournée che si sta svolgendo in Asia e Pacifico. Avversario del Diavolo sarà il Liverpool campione di Inghilterra in carica. A prendere la parola alla vigilia di questa sfida in conferenza stampa, che rievoca sempre memorie suggestive per entrambe le formazioni, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa si aspetta dal test di domani?

"Domani affrontiamo il Liverpool che è campione d'Inghilterra, ha vinto campionati e Champions. E' un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l'Arsenal. Contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato, ma per il momento va bene così. Questo tour è molto importante per conoscerci e per arrivare preparati all'inizio della Serie A"

Sei invidioso di Slot per quanto riguarda il mercato?

"Non lo sono perché la società sta lavorando bene sul mercato. Estupinan è arrivato e per noi sarà importante. Ora dovremo trovare altri elementi bravi e funzionali sul mercato al nostro organico".