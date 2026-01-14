Allegri: "Domani De Winter nella posizione di Pavlovic, è cresciuto molto"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.

Quindi la difesa va bene così? De Winter può giocare nella posizione di Pavlovic?

"Domani assolutamente lo fa, Pavlvovic non c'è. Ci ha già giocato, è cresciuto molto. Ci vuole molto equilibrio. Ci sono giocatori al primo anno al Milan che si sono ambientati molto velocemente. Per abituarsi alle pressioni da Milan si passa anche attraverso gli errori. Sono contento dei ragazzi a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriviamo fino alla fine".

Il resto della Serie A pensa al 21° turno nel weekend: il programma completo

In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive.

VENERDÌ 16/01

Pisa-Atalanta, ore 20.45

SABATO 17/01

Udinese-Inter, ore 15.00

Napoli-Sassuolo, ore 18.00

Cagliari-Juventus, ore 20.45

DOMENICA 18/01

Parma-Genoa, ore 12.30

Bologna-Fiorentina, ore 15.00

Torino-Roma, ore 18.00

MIlan-Lecce, ore 20.45

LUNEDÌ 19/01

Cremonese-Verona, ore 18.30

Lazio-Como, ore 20.45