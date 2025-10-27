Allegri: "Domani recuperiamo Loftus-Cheek. Su Pulisic ed Estupinian..."

di Federico Calabrese
di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

Parlando semplicemente di carta, per quel che vale la carta, inizia un ciclo di partite importanti per il Milan. Come si presenta la squadra a questo ciclo?

"Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta aveva partite complicate, ma sono tutte complicate e difficili, anche venerdì contro il Pisa ci siamo complicati la vita: potevamo fare meglio. È importante pensare alla partita di domani: domani recuperiamo Loftus-Cheek prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. Abbiamo un numero ristretto di giocatori ma che bastano per affrontare queste partite fino alla sosta".