Allegri e i dubbi di formazione: "La prima valutazione sarà su Tomori. Oggi deciderò chi far giocare"

vedi letture

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, partita che vedrà il tecnico rossonero tornare allo Stadium da avversario per la prima volta in 10 anni.

Domani a sinistra ci sarà Bartesaghi? E' pronto per un big-match?

"Ho fiducia in lui come in tutti i giocatori della rosa. Domani giocherà o Barteaghi o Athekame che può giocare anche a sinistra".

Luis Enrique preferisce guardare le partite dalla tribuna...

"Io preferisco vivere la partita dalla panchina. Domani andiamo a Torino per fare risultato".

Gli ultimi minuti contro il Napoli sono stati intensi per lei...

"Ho calciato bene, ma deve migliorare. La cosa importante era portare a casa la vittoria".

Che sogni ha per il futuro?

"Domani c'è una partita, poi ce ne sarà un'altra. Si parla tanto di progetti, ma nel calcio conta vincere le partite, altrimenti non vai da nessuna parte".

Che dubbi di formazione ha?

"Oggi c'è l'ultimo allenamento. La prima valutazione sarà su Tomori, gli altri stanno tutti bene. Non dimentichiamo che i cambi sono fondamentali. Ai ragazzi ho detto che la cosa importante è vincere le partite. Oggi deciderà chi far giocare".