Allegri e il sorprendente recupero di Fullkrug: "Giocatori così trascinano anche gli altri"

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa:

Quanto è importante Fullkrug?

"Importante perché è venuto con un mezzo dito infrazionato: è voluto venire per forza, è entrato e si è messo a disposizione. Giocatori così trascinano anche gli altri nei momenti di difficoltà".

Saelemaekers può fare il terzino?

"Saelemaekers in alcuni momenti ha fatto il terzino, abbiamo anche Athekame che è entrato con l'atteggiamento giusto".

Dove arriverà Leao?

"Dove arriverà dipende da lui, quest'anno va per i 27. È la normalità che un giocatore come Leao debba essere decisivo: deve migliorare la condizione, perché oggi si mette a disposizione ma non sta benissimo".