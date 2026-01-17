probabile formazione Verso Milan-Lecce: Modric può riposare, torna Pulisic

vedi letture

Per il Milan è già ora di tornare in campo: domani sera a San Siro, alle ore 20.45, si chiuderà il treno di cinque partite ogni tre giorni che ha aperto questo 2026. I rossoneri ospiteranno il Lecce in occasione della ventunesima giornata del campionato di Serie A Enilive e dovranno dare seguito ai tre punti pesantissimi conquistati giovedì sera nel recupero in casa del Como.

Max Allegri non dovrebbe recuperare Strahinja Pavlovic che ancora fatica a colpire il pallone di testa, a causa dei punti sull'arcata sopraccigliare: da capire se potrà recuperare in extremis per la panchina. Davanti alla certezza Maignan, dunque, si va verso il trio difensivo visto al "Sinigaglia": Tomori, Gabbia e De Winter. Il tecnico rossonero ha avvisato in conferenza stampa che qualche cambio potrebbe esserci: l'indiziato numero uno potrebbe essere Modric, con Ricci o Jashari che scalpitano. Sulle mezzali si va verso la conferma di Fofana e, ovviamente, Rabiot. Sulla destra sono in risalita le quotazioni di Athekame, anche se Saelemaekers, per il momento, rimane il favorito; a sinistra conferma per Bartesaghi. Davanti si rivedrà Christian Pulisic con ogni probabilità in coppia con Leao, con Nkunku e Fullkrug pronti come alternative a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 5 De Winter

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

11 Pulisic, 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 35 Dutu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 9 Fullkrug, 18 Nkunku

Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Saelemaekers-Athekame 60-40%, Modric-Ricci-Jashari 40-40-20%

Indisponibili: Gimenez, Pavlovic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Fofana

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: domenica 17 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Ceccon-Laudato

IV uomo: Marcenaro

VAR: Nasca

AVAR: Mazzoleni