Il primato del Milan in questa Serie A: nessuno ha guadagnato più punti in rimonta dei rossoneri

Il primato del Milan in questa Serie A: nessuno ha guadagnato più punti in rimonta dei rossoneriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:36News
di Antonello Gioia

Anche contro il Como, il Milan ha ribaltato la partita dopo essere andato sotto nel punteggio; sono ora 13 i punti guadagnati dai rossoneri da situazione di svantaggio: un record in questa Serie A. Lo riporta Opta.