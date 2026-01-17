Serafini duro: "Solo in Italia non si stanca mai nessuno con la ripetizione noiosa, piagnona, ridondante di tifo e di polemiche, sospetti, complotti, insulti"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews,it, il giornalista Luca Serafini è intervenuto duramente sulla questione arbitrale: "Il VAR è un disastro, sicuro, ma solo in serie A, da noi, in Italia… Non si stanca mai nessuno, ad ogni turno di campionato, ad ogni partita, di avvelenare le acque con la ripetizione noiosa, piagnona, ridondante di tifo e di polemiche, sospetti, complotti, insulti. Allora io non mi stanco mai di ripetere che all’estero, nei campionati più importanti (ma immagino anche in quelli minori) questo scempio non esiste. Il VAR ha aiutato il calcio ovunque, come è normale, come in ogni altro sport. Guardate voi, guardassero i nostri giocatori, allenatori, dirigenti e giornalisti, un weekend qualsiasi di Premier, o Bundesliga, o Ligue 1, o Liga… Sono più educati, sono più civili, sono più onesti.

Così come bisognerebbe essere onesti con i giovani calciatori con i quali servono appunto lealtà (sconosciuta a buona parte dei dirigenti e soprattutto procuratori), paraggio e fortuna. Allora quella di Arena - per esempio - non sarebbe una favola, ma una consuetudine".