Albertini: "Ci sono Inter, Milan, Napoli, Juve e Roma: non mi stupisco di nessuna di queste"

Demetrio Albertini, ex calciatore, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla lotta Scudetto: "L'Inter è la più forte, si può dire. Ma non sempre chi è più forte poi vince lo scudetto. Il traguardo è distante, devono ancora giocare tutti contro tutti, ci sono Milan, Napoli, Juventus e Roma, ognuna con la proprie qualità. Non mi stupisco di nessuna di queste: il Milan con Allegri ha Modric, il direttore d'orchestra che nessuno possiede; il Napoli ha Conte, vincente pure lui, con pregi e difetti, ma esigente al punto da far lievitare il club; che la Juve con Spalletti sia lì non mi sorprende, proprio perché ha Spalletti; e la Roma del Gasp ha un riferimento alto".

Su Scott McTominay: "Mi ha stupito per le sue qualità altissime, per quella universalità che ha saputo imporre in un anno e mezzo. Quanti ce ne sono in giro come lui?. Che sia stato il centrocampista più forte in Italia non lo dico solo io ma l'hanno detto i suoi colleghi, che al Gran Galà del calcio l'hanno eletto Mvp. I voti arrivano da quelli come lui e valgono di più. Non so se sia pure il più forte d'Europa, sicuramente è tra i migliori".