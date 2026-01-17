Sabatini sicuro: “Rabiot e Modric hanno trasformato il Milan”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dei rossoneri e l'importanza di due giocatori come Modric e Rabiot. Queste le sue parole:

“Non è il caso di richiamare la storia, con il Milan dei 3 olandesi, ma di sicuro questa è una vittoria che curiosamente porta la firma di tutti giocatori francesi, il Milan dei 3 francesi: il capitano Maignan para tutto, il rigorista Nkunku designato da Allegri e poi il fenomeno Adrien Rabiot. Il suo arrivo, ricordate, è una casualità perchè era passata la prima giornata di Serie A, il Milan aveva chiuso il mercato, il Milan perde in casa con la Cremonese, arriva la possibilità di prendere Rabiot che è il giocatore che ha trasformato tanto quanto Modric, una squadra che adesso ha un centrocampo molto denso di qualità e quantità, di forza fisica e atletica, di capacità di andare in porta e coprire. Un calcio giocato dal Milan che offre gli spunti a chi vuole criticare, il Como ha dominato, tutto vero. Il portiere fa la differenza, vale come un grande attaccante. Non a caso la Roma, come il Milan, ha il portiere più determinante di tutti e l’attacco meno determinante di tutti, anche se nel Milan è spuntato questo Fullkrug che offre delle novità tattiche interessanti da considerare”