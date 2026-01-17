Ve lo ricordate Konan? Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 28 sfide di Serie A contro il Milan

di Antonello Gioia

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 28 sfide di Serie A contro il Milan (11N, 16P): 1-0 il 1° aprile 2006 al Via del Mare, con una rete di Axel Konan. Lo riporta Opta.