Condò sul Milan: "E' dotato di una superiore capacità di sopravvivenza e di lettura delle partite difficili"

vedi letture

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così del campionato di Serie A e della lotta tra le prime della classifica: "Ora che il fumo degli asterischi si è dissolto, il panorama della serie A rivela tutta la sua biodiversità rispetto agli altri grandi campionati. Tra l’Inter prima e la Roma quinta (per differenza reti) ci sono 7 punti di distanza. In Francia fra prima e quinta ne corrono 10. In Spagna 15. In Inghilterra 16. In Germania 17. Il bilancio del girone d’andata plus, nel senso che i recuperi hanno riallineato tutti a 20 partite (e non 19), racconta una competizione marchiata dal gioco dell’Inter ma non a fuoco, col Milan dotato di una superiore capacità di sopravvivenza e di lettura delle partite difficili.

Di Napoli ne abbiamo visti due, perché gli infortuni hanno costretto Conte a rimodellare la squadra in corsa con cambiamenti profondi, e comunque il primo trofeo stagionale — la Supercoppa — se l’è portato a casa lui. La Juventus è stata letteralmente trasformata da Spalletti, che a onor del vero quando la raccolse anticipò la sua fiducia nel poter rientrare in zona scudetto, e la Roma — brava fin qui a tesaurizzare la miglior difesa — sta ingaggiando gli attaccanti per puntare più in alto. Quest’anno più che mai sarebbe necessario il quinto posto Champions, perché è dura immaginare fuori una di queste cinque".