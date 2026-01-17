Cagliari-Juventus 1-0: colpaccio dei sardi contro i bianconeri di Spalletti

Impresa casalinga del Cagliari che vince 1-0 contro la Juventus tra le mura amiche dell'Unipol Domus. Gara vinta con un cuore enorme dai ragazzi di Pisacane, che ha trasmesso alla squadra una voglia incredibile di lottare su ogni pallone per portare a casa il risultato.

Dopo lo 0-0 maturato nel primo tempo la partita si sblocca al 65' da una punizione di Gaetano, con Mazzitelli che appena dentro l'area batte Perin con una super conclusione in girata. Da qui i sardi erigono un fortino che regge fino al minuto 96, anche grazie ad un Mina in evidente stato di grazia. Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per i rossoblu.