Cagliari-Juventus 1-0: colpaccio dei sardi contro i bianconeri di Spalletti
MilanNews.it
Impresa casalinga del Cagliari che vince 1-0 contro la Juventus tra le mura amiche dell'Unipol Domus. Gara vinta con un cuore enorme dai ragazzi di Pisacane, che ha trasmesso alla squadra una voglia incredibile di lottare su ogni pallone per portare a casa il risultato.
Dopo lo 0-0 maturato nel primo tempo la partita si sblocca al 65' da una punizione di Gaetano, con Mazzitelli che appena dentro l'area batte Perin con una super conclusione in girata. Da qui i sardi erigono un fortino che regge fino al minuto 96, anche grazie ad un Mina in evidente stato di grazia. Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per i rossoblu.
Pubblicità
News
Pasotto: "Come hanno dimostrato le complicatissime gestioni di Fonseca e Conceiçao, Leao ha bisogno di una conduzione particolare"
Le più lette
3 LIVE MN - Allegri: "Anche quando si gioca meno bene, deve essere ottenuto il risultato. Ci saranno dei cambi"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Anche quando si gioca meno bene, deve essere ottenuto il risultato. Ci saranno dei cambi"
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Carlo PellegattiL’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com