Borghi: “Tu puoi essere il Como con il suo calcio, la sua proposta, la sua progettualità e poi vai a sbattere contro il Milan"

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così la vittoria dei rossoneri a Como per 3-1:

“Il Milan risulta la più diretta inseguitrice anche se 3 punti sono un margine significativo. I commenti della partita sono molto semplici: il Como l’ha dominata per tratti significativi sul piano del gioco, dell’iniziativa, della proposta calcistica, e il Milan l’ha vinta. L’ha vinta 3-1. Qua si entra nel solito campo non filosofico, perchè chi parla di filosofia e di filosofi sta molto sulla superficie, ma sul campo dei gusti, dell’idea calcistica. Io credo che la battuta più lapidaria forse più iconica nella storia del calcio l’abbia fatto Sir. Alex Ferguson appena dopo il fischio finale della finale di Champions del 1999, la più incredibile della storia. Appena finita la partita e lui disse: “This is football”. Il calcio è fatto di queste cose, tu puoi essere il Como con il suo calcio, la sua proposta, la sua progettualità e poi vai a sbattere contro il Milan che è rimasto in piedi grazie a Maignan”