Serie A, la classifica aggiornata: Cagliari, balzo salvezza. Juve, occasione persa

Serie A, la classifica aggiornata: Cagliari, balzo salvezza. Juve, occasione persaMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 23:00News
di Redazione MilanNews

Vittoria importantissima del Cagliari contro la Juventus, con i sardi che si allontanano momentaneamente dalla zona calda in fondo alla classifica. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 49 (21)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 43 (21)
4. Juventus 39 (21)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (21)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Parma 22 (20)
14. Cagliari 22 (21)
15. Cremonese 22 (20)
16. Genoa 19 (20)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (2)