Bianchin: "Camarda al Milan tornerebbe in campo con Milan Futuro: con l'operazione si rivedrebbe ad aprile"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul futuro di Francesco Camarda: "Camarda in estate è andato in prestito a Lecce per una stagione. Il Lecce ha un diritto di riscatto a fine stagione, il Milan un controriscatto a una cifra superiore. Il percorso, in estate, era logico: Camarda gioca un anno in giallorosso, i due club esercitano riscatto e controriscatto con guadagno reciproco. Per il Lecce, economico. Per il Milan, di valorizzazione del giocatore. Come è andata? Bene sì, benissimo no. Camarda è stato titolare in 7 partite su 18, ha avuto 634 minuti (tanti per un 2008) e ha segnato un gol in A al Bologna. Soprattutto, è diventato centrale per l’Italia Under 21 con 4 gol. Il problema alla spalla però complica tutto: non si tratta soltanto di una botta e gli esami sono in corso a Milano.

La terapia conservativa gli permetterebbe di tornare in campo, magari a fine mese, con un tutore ma non risolverebbe il problema e complicherebbe il ritiro estivo, in caso di operazione a giugno. L’opzione intervento allora si fa largo e Francesco, in questo caso, tornerebbe in campo (più o meno) in aprile. Certo non con Allegri ma con Milan Futuro, per riabituarsi al campo e preparare la prossima stagione".