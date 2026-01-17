Pellegatti avvisa: “La più grande beffa del diavolo è far credere al mondo che lui non esiste”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così dopo la partita vinta dai rossoneri a Como:

“Sinceramente il primo tempo ero scettico, ero perplesso perchè vedere il Milan che non riusciva ad arrivare sul pallone, non aprendo mai un fraseggio, mai un tentativo, mai un tiro. Poi 1-1 con Nkunku quando mancavano 2 minuti. Poi nel secondo tempo, con un lancio superbo di Saelemaekers, ha pitturato 50 metri, controllo perfetto di Leao che ha giocato una partita generosa, ha messo questo pallone per Rabiot che ha insaccato. Poi altre parate di Mike che ci ha tenuto in vita. Poi nel finale, con un Milan che giocava solo con Fullkrug davanti, e ha giocato una partita di una ferocia agonistica straordinaria, il Milan si affacciava dopo un lungo assedio del Como e Rabiot ha fatto il 3-1. I ragazzi incominciano, io continuo a dirlo, la più grande beffa del diavolo è far credere al mondo che lui non esiste. Io immagino i tifosi delle squadre avversarie, che giustamente si aspettavano una sconfitta, aver spento al gol di Rabiot. Il Milan è lì”