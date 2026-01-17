Rabiot, è il momento? Non è mai riuscito a segnare per due match di Serie A consecutivi in carriera

Adrien Rabiot, autore di una doppietta decisiva contro il Como, non è mai riuscito a segnare per due match di Serie A consecutivi in carriera, mentre nei maggiori cinque campionati europei è andato a referto per più di una presenza di fila a febbraio 2025 con il Marsiglia (serie di tre in quel caso). Lo riporta Opta.