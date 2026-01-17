Van Basten lascia il ruolo da opinionista per stare vicino alla moglie, gravemente malata
Marco Van Basten, leggenda del Milan, ha annunciato di voler momentaneamente sospendere il suo lavoro da opinionista a ZiggoSport per stare vicino alla moglie: "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo".
"Marco van Basten - ha annunciato l'emittente - non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive. Siamo profondamente scioccati da questa notizia. Siamo vicini a Liesbeth, Marco e alla loro famiglia e auguriamo loro tanta forza per il prossimo periodo".
