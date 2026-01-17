Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli aggancia momentaneamente il Milan

Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli aggancia momentaneamente il MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio

Importante vittoria del Napoli che segue la scia dell'Inter e aggancia momentaneamente il Milan al secondo posto a 43 punti, in attesa che i rossoneri giochino domani sera contro il Lecce. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 49 (21)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 43 (21)
4. Juventus 39 (20)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (21)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Parma 22 (20)
14. Cremonese 22 (20)
15. Genoa 19 (20)
16. Cagliari 19 (20)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (2)