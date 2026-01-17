Mercoledì contro l'Inter, domenica contro il Milan: c'è un precedente (incoraggiante) per il Lecce e le trasferte b2b a Milano

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:49News
di Antonello Gioia

Prima del Lecce, l'ultima squadra che ha disputato due trasferte di fila contro Inter e Milan a distanza di al massimo quattro giorni in Serie A è stata l'Atalanta tra il 25 e il 28 febbraio 2024 (pareggio 1-1 contro il Milan e sconfitta 4-0 contro l'Inter). Lo riporta Opta.