Mercoledì contro l'Inter, domenica contro il Milan: c'è un precedente (incoraggiante) per il Lecce e le trasferte b2b a Milano
MilanNews.it
Prima del Lecce, l'ultima squadra che ha disputato due trasferte di fila contro Inter e Milan a distanza di al massimo quattro giorni in Serie A è stata l'Atalanta tra il 25 e il 28 febbraio 2024 (pareggio 1-1 contro il Milan e sconfitta 4-0 contro l'Inter). Lo riporta Opta.
Pubblicità
News
Borghi: “Tu puoi essere il Como con il suo calcio, la sua proposta, la sua progettualità e poi vai a sbattere contro il Milan"
Mercoledì contro l'Inter, domenica contro il Milan: c'è un precedente (incoraggiante) per il Lecce e le trasferte b2b a Milano
Condò sul Milan: "E' dotato di una superiore capacità di sopravvivenza e di lettura delle partite difficili"
Le più lette
3 LIVE MN - Allegri: "Anche quando si gioca meno bene, deve essere ottenuto il risultato. Ci saranno dei cambi"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Anche quando si gioca meno bene, deve essere ottenuto il risultato. Ci saranno dei cambi"
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Carlo PellegattiL’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com