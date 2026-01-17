Allegri come Ancelotti: 19 gare di fila senza perdere in un unico campionato. Non succedeva dal 2004

di Antonello Gioia

Il Milan (12V, 7N) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila all'interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2004, con Carlo Ancelotti in panchina (19 – 15V, 4N). Lo riporta Opta.