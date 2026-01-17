Fabregas: "Milan, sono incredibili e tra 3-4 settimane magari giocheranno diversamente a San Siro"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è tornato sulla sconfitta contro il Milan nella conferenza stampa di presentazione della gara contro la Lazio che si giocherà lunedì. Le sue dichiarazioni raccolta da Tuttomercatoweb.com.

Risultatismo o giochismo ne ha parlato lei però...

"No, ho risposto perché mi attaccano. Tante volte gente che dice 'il calcio di Guardiola o dell'altro?'. Perché? Ti può piacere più una cosa o l'altra, ma serve rispetto. Si deve accettare. Non è Allegri contro di me, ma il Como contro il Milan. Loro sono incredibili, hanno vinto e tra 3-4 settimane magari giocheranno diversamente a San Siro. Ogni partita è diversa, in tv ho detto che se avessimo giocato di nuovo la partita 8,5 volte su 10 l'avremmo vinta. Poi se vai a Milano e giochi contro il Milan a San Siro potrebbero fare una gara diversa. Ma la mia squadra ha fatto una grandissima partita. Non si è vinto? Bravi loro. Ma non sarò triste o scontento per la mia squadra".