MN - Pavlovic convocato per Milan-Lecce di domani sera

Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic è convocato per la partita di domani sera a San Siro contro il Lecce. Il serbo nei giorni scorsi ha ricevuto 9 punti di sutura all'arcata sopracciliare dopo uno scontro di gioco avvenuto in Fiorentina-Milan.

Nella conferenza stampa di oggi Allegri era stato poco possibilista riguardo la sua disponibilità: "Pavlovic difficilmente sarà della partita, fino a ieri non poteva colpire la palla di testa. Gimenez è ancora fuori. Gli altri più o meno stanno tutti bene: poi domani ci saranno dei cambi, perché è la quarta partita in due settimane".

di Antonio Vitiello.