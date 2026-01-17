MN - Pavlovic convocato per Milan-Lecce di domani sera
MilanNews.it
Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic è convocato per la partita di domani sera a San Siro contro il Lecce. Il serbo nei giorni scorsi ha ricevuto 9 punti di sutura all'arcata sopracciliare dopo uno scontro di gioco avvenuto in Fiorentina-Milan.
Nella conferenza stampa di oggi Allegri era stato poco possibilista riguardo la sua disponibilità: "Pavlovic difficilmente sarà della partita, fino a ieri non poteva colpire la palla di testa. Gimenez è ancora fuori. Gli altri più o meno stanno tutti bene: poi domani ci saranno dei cambi, perché è la quarta partita in due settimane".
di Antonio Vitiello.
