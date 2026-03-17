Agresti: "Forse aveva ragione Allegri quando diceva che il Milan doveva guardarsi le spalle anziché davanti"

vedi letture

Stefano Agresti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Lazio-Milan e il finale di campionato: "Affinché la lotta scudetto si riaprisse definitivamente, dovevano essere soddisfatte due condizioni: la prima era che l’Inter continuasse a lasciare punti per strada, la seconda che il Milan conquistasse tutti (o quasi) quelli in palio in modo da sfruttare gli eventuali passi falsi dei rivali. E invece, alla prima giornata dopo il derby rossonero, si è verificata solo la condizione numero uno. La squadra di Chivu, insomma, il suo l’ha fatto per ravvivare il finale di campionato: il pareggio con l’Atalanta era un bell’assist per il Milan, solo che è stato buttato in curva. Così adesso, a una settimana dalla sconfitta nello scontro diretto, lo scudetto è tornato nelle mani dell’Inter. Che non sono forti e solide come qualche settimana fa, ma difficilmente se lo faranno sfuggire.

Otto punti a nove giornate dalla fine sono tanti e forse aveva ragione Allegri quando diceva che il Milan doveva guardarsi le spalle anziché davanti. Noi pensavamo che ci prendesse un po’ in giro, che giocasse a nascondersi, invece oggi i rossoneri sono più vicini alla quinta in classifica (la Juve, a meno sette) che alla prima".