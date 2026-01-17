Allegri torna sulla scelta del rigorista a Como: "Sono stato fortunato..."

In merito alla vittoria contro il Como, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Como era uno snodo della stagione?

"Era una partita importante, soprattutto per rimanere attaccati al treno delle quattro: abbiamo tre trasferte dopo la partita di domani che completano un periodo di tre gare in casa e sei trasferte. Domani bisogna fare una vittoria, facendo una buona partita e con grande rispetto del Lecce".

Le da fastidio sentire parlare della fortuna del Milan? Commento sulle parole di Fabregas?

"La fortuna è una componente della vita: più ce la andiamo a cercare, meglio è. Credo sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano al Milan con cui stiamo facendo dei discreti risultati. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo finale, sapendo che dobbiamo fare tanta fatica e avere umiltà di lavorare sui propri limiti. Fabregas è un allenatore giovane ma ha fatto tantissimo, portando il Como in una posizione alta: avrà una carriera molto buona e poi le partite è difficile parlare con i 'se'. C'è stata una gara che loro hanno interpretato molto bene, noi l'abbiamo interpretata meglio nel secondo tempo: credo sia stata bella e noi abbiamo fatto tre gol, difendendo bene nel secondo tempo".

Sulla scelta del rigorista...

"Sono stato fortunato: ho chiesto a Nkunku di tirarlo... Tra i rigoristi c'è anche Pulisic: in campo c'erano Leao e Nkunku, ho scelto NKunku. Non lo ha tirato benissimo ma è andata dentro".