Serie A, la classifica aggiornata: Inter torna a +6 sul Milan e allunga
L'Inter vince in apertura di 21° turno del campionato di Serie A Enilive e mette pressione su tutte le inseguitrici, che scenderanno in campo nelle prossime ore: alle 18 il Napoli ospita il Sassuolo, alle 20.45 la Juventus è in casa del Cagliari. Domani la Roma va in campo a Torino alle 18 mentre il Milan accoglie il Lecce a San Siro alle 20.45 Con questo risultato i nerazzurri si riportano a +6 sui rossoneri, a +9 sul Napoli e a + 10 su Juventus e Roma.
LA CLASSIFICA
1. Inter 49 (21)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 40 (20)
4. Juventus 39 (20)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (21)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (20)
13. Parma 22 (20)
14. Cremonese 22 (20)
15. Genoa 19 (20)
16. Cagliari 19 (20)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (2)
