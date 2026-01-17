Borghi: “Non credo che la gente si diverta a vedere il Milan così, ma conta zero”

Nel suo canale YouTube, commentando la partita tra Como e Milan, Stefano Borghi si è soffermato con un'analisi sul modo di approcciare la partita dei rossoneri e del risultato conquistato. Queste le sue parole nel dettaglio:

“Si può discutere di tutto quanto, della scelta di Allegri di cambiare diversi moduli di gioco, 4-4-2 iniziale che funzionava poco, poi il 4-3-3 che invece ha esaltato le caratteristiche dell’uomo che fondamentalmente l’ha vinta ossia Adrien Rabiot però poi alla fine questo è il calcio. Se chiedete a me, non piace questo tipo di idea calcistica. Io non credo che la gente si diverta a vedere queste partite, ma conta zero o meglio conta all’interno della discussione. I risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti, l’incidenza dell’allenatore nel cambio così repentino del Milan è indiscutibile. Poi se chiedete a me non è che mi piaccia più di tanto. Se mi chiedete anche se questa cosa può portare lontano io dico di solito no, si arriva più lontano con un altro tipo di predisposizione. È chiaro che se ci si mette di condizione e allora è chiaro che i risultati sono l’unico giudice”