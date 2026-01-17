Sono passati più di 30 anni dall'ultima volta che il Milan ha infilato cinque vittorie di fila contro il Lecce

Sono passati più di 30 anni dall'ultima volta che il Milan ha infilato cinque vittorie di fila contro il LecceMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:36News
di Antonello Gioia

L'ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel torneo è stata tra il 1989 e il 1993. Lo riporta Opta.